Torre Quetta (Bari): Cinghiali in strada Zuccararo, la segnalazione dei residenti

Strada Zuccararo, arteria che conduce alla stazione di Torre Quetta a Bari, versa in uno stato di preoccupante abbandono, con disagi che vanno ben oltre la vegetazione incontrollata che ormai invade la carreggiata e il parcheggio.

Ai marciapiedi dissestati e al giardino in completo stato di incuria si aggiunge ora una presenza faunistica inattesa e potenzialmente pericolosa: cinghiali.

La segnalazione è giunta da residenti e frequentatori della zona, esasperati da una situazione che sembra peggiorare giorno dopo giorno. “Da ieri abbiamo segnalato, ma ovviamente non è passato nessuno”, lamentano, evidenziando un senso di totale disinteresse da parte delle autorità competenti verso le problematiche del quartiere.

La presenza dei cinghiali, animali selvatici che possono diventare aggressivi, soprattutto se si sentono minacciati o in presenza di cuccioli, rappresenta un ulteriore elemento di rischio per la sicurezza dei cittadini.

La loro comparsa in un contesto urbano già degradato solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sulla necessità di interventi urgenti.

“Possiamo segnalare qualsiasi disagio in questa strada, ma non interessa a nessuno”, è l’amaro commento che riassume la frustrazione di chi vive e transita in strada Zuccararo.

Una strada che, a quanto pare, è stata dimenticata, lasciando spazio non solo al degrado, ma ora anche a una convivenza forzata con la fauna selvatica.

Resta da capire quali provvedimenti verranno presi per risolvere le criticità esistenti e garantire la sicurezza e il decoro di una zona che, nonostante le evidenti problematiche, rappresenta un importante punto di accesso alla città attraverso la stazione ferroviaria.



