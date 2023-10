Eccellenza/B: UC Bisceglie-Canosa 2-0, decidono Bufi e Talin

Ancora una vittoria e un clean sheet. Questo cammino dell’Unione Calcio23/24 sembra davvero inarrestabile. Battuta anche l’attrezzato Canosa con un gol per tempo allungando così la striscia di imbattibilità.

Sotto un caldo cocente di questa domenica di metà ottobre al Di Liddo è uno scontro di vertice quello tra Unione e Canosa in questa sesta giornata del Campionato di Eccellenza. Le squadre si schierano specularmente con un 4-4-2 in entrambi i casi molto fluidi alle esigenze di gioco.

L’equilibrio la fa da padrone nelle fasi iniziali; il primo squillo degno di nota è una punizione ale 13° di Zinetti, che dai 30 metri prova la botta di prima intenzione con una traiettoria arcuata che il portiere ospite, Vicino, deve alzare sopra la traversa.

Al 16° si replica questa volta la punizione dell’esterno azzurro è più un cross che attraversa tutto lo specchio di porta senza trovare alcuna deviazione degli avanti Unione. Pochi istanti dopo su calcio d’angolo dalla destra, battuto da Zinetti, Amoroso spizza di testa indirizzando la palla verso il ben appostato Bufi che mette in rete il vantaggio azzurro. E’ 1-0 per i ragazzi di mister Angelo Monopoli.

Il Canosa, allenato dall’ex Gino Zinfollino, prova la reazione ma la manovra canosina è ben intercettata dalla difesa azzurra. Al 39° Talin calcia una punizione diretta dai 30 metri, la sua parabola rimbalza davanti a Vicino chiamato agli straordinari mette in angolo.

La prima occasione degna di nota di marca canosina arriva al 41° quando Russo crossa lungo dall’out vicino alla bandierina alla sinistra di Lullo, sul secondo palo è ben appostato Gonzales che colpisce di testa ma Lullo è attento e blocca. Nel minuto di recupero Lanzone tenta la sortita personale sulla destra, arrivato sul fondo serve al limite l’accorrente Stella che però calcia a lato, chiudendo la prima frazione di gioco al duplice fischio dell’arbitro Illiano di Napoli.

Zinfollino all’uscita dagli spogliatoi rivoluziona la sua squadra con ben 3 cambi per tentare di scuotere la squadra rossoblu. E al 55° è Turitto a tentare l’azione personale ma nella corsa si allarga troppo concludendo poi lateralmente. Al 59° l’Unione è spietata: su una punizione dai 25 metri Talin disegna una traiettoria su cui Vicino nulla può e che si insacca sotto l’incrocio. E’ il 2-0 che fiacca i fianchi del Canosa.

La squadra ospite tenta la reazione al 64°, quando su una punizione da posizione laterale di Turitto trova Nannola colpisce di testa ma troppo debolmente per impensierire Lullo. Mentre al 74° c’è un’azione convulsa in area azzurra con il Canosa che prova ben tre volte invano a battere Lullo, ma l’azione è annullata in quanto ravvisato un fuorigioco iniziale.

Al 77° Amoroso se ne va sulla sinistra pennellando un cross su cui Saani, da ottima posizione, spreca con un pallonetto che si spegne sopra la traversa. Inizia la girandola di cambi su entrambe le panchine e qualche timido tentativo di contrattacco del Canosa neutralizzato prontamente dalla difesa azzurra, che cerca di chiudere il match in contropiede ma arrivando alla conclusione troppo sterilmente. Dopo 6’ di recupero si conclude un match equilibrato in cui i difensori azzurri, Bufi e Talin, in grande spolvero hanno dato un saggio della solidità dei sogni di vetta azzurri.

Nel prossimo turno di campionato ci sarà lo scontro al vertice con la Molfetta Calcio, con l’intermezzo al Di Liddo di giovedì 19 del ritorno di Coppa che vedrà gli azzurri giocarsi il passaggio del turno con la Nuova Spinazzola.

UC BISCEGLIE-CANOSA 2-0

RETI: 17’ Bufi (U), 59’ Talin (U)

UC BISCEGLIE: G. Lullo, S. Lullo, Cascione, Bufi, Stella (86’ Andriano), Talin, Lanzone (80’ Mbaye), Diomandè, Amoroso, Zinetti (95’ Petrignani), Saani (87’ Binetti). Panchina: Di Bari, Di Pierro, De Marco, Basile, Di Palma. All. Monopoli.

CANOSA: Vicino, Pinto, Russo, Lamacchia, Montrone, Bayo Sarr (65’ Ardino), Dambros (81’ Fiorella), Cannito (45’ Romano), Gonzales (45’ Bueno), Perez (45’ Nannola), Turitto. Panchina: Tucci, Pignataro, Pizzulli, Suriano. All. Zinfollino.

Ammoniti: 15’ Montrone (C), 20’ Cannito (C), 57’ G. Lullo (U).

