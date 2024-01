Eccellenza/B, Otranto cade a Racale ma contesta l’arbitraggio

Sconfitta di misura e immeritata per il Città di Otranto nella prima gara del nuovo anno. Il team idruntino allenato da Carmine Bray perde in casa dell’Atletico Racale (1-0), ma sul risultato pesa più di un grave errore della terna arbitrale.

L’undici adriatico scende in campo in formazione largamente rimaneggiata tra squalifiche e infortuni e nella start list sono cinque gli under, alcuni dei quali all’esordio stagionale.

L’Otranto tiene bene al cospetto dell’avversario importante e in un primo tempo che stenta a decollare la prima vera azione pericolosa è di marca ospite. Al 37’ Plevi sfonda a destra e mette palla a centro area per Nicolazzo, pronta la girata dell’attaccante 2004 e palla alta sulla traversa. Passa un minuto e Milessi scarica una botta centrale respinta da Caroppo.

La ripresa si apre con l’Atletico Racale in avanti. Manca scarica nei guantoni del portiere avversario da buona posizione. Il gol decisivo arriva al 3’. Mezzo pasticcio sulla linea difensiva di destra, cross preciso per Gravina che, appostato a pochi metri dalla porta, insacca di giustezza con un colpo di testa sul primo palo. Caroppo tocca la sfera, ma non basta.

Il Città di Otranto si riorganizza e già all’8’sbatte contro la prima decisione errata del direttore di gara: scambio veloce sulla sinistra e palla per Vigliotti atterrato in area di rigore. Per l’arbitro è calcio di punizione dal limite. I locali di mister Calabuig controllano senza affondare il colpo.

Al 27’lungo lancio per Tourè che dopo il controllo di petto cerca di superare il portiere avversario con un tocco sottomisura, bravo Ferraris nella respinta. Nicolazzo cerca fortuna con un diagonale in corsa di sinistro, palla a lato. Pochi minuti dopo Liquori non trova il tempo giusto per colpire di testa. A tre minuti dalla fine, arriva la topica decisiva dell’arbitro che non vede un fallo ai danni di Tourè intento a calciare e, anzi, assegna la punizione decisiva. Una decisione tanto errata quanto cervellotica che, a partita finita, “provoca” la reazione civile della dirigenza idruntina che si rifiuta di firmare il refertino arbitrale.

Domenica prossima primo match del 2024 al “Nachira”. Capitan Mariano e compagni sfidano il Maglie in un derby dall’importanza capitale.

ATLETICO RACALE – ASD CITTÀ DI OTRANTO 1-0

RETE: 3’st Gravina.

ATLETICO RACALE: Ferraris, Manca, Fabiani, Milessi, Pizzo, Giglio, Pennetta (30’st Flordelmundo), Moran, Latorre, Almeyra (19’st Romano), Gravina (30’st Balanda). All. Calabuig. A disposizione: Centonze, My, Parlati, Baldari, Castellaneta, Dambros.

ASD CITTÀ DI OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti, Valentini, Liquori, Piccinni (28’st Tondi), Tourè, Mariano (K), Nicolazzo, Piccinno, Negro (20’st Filippo). All. Bray. A disposizione: Melito, Angelini, Cariddi, Aprile, Rocco, Rollo, Albino.

ARBITRO: Marco Saverio Racanelli di Bari.mASSISTENTI: Giorgio De Pandis di Lecce; Luca De Simone di Casarano.

AMMONITI: Mariano (O); Manca (R), Piccinno (O), Valentini (O), Latorre (R).

CALCI D’ANGOLO: 4-4.

RECUPERO: 1’pt ; 5’st

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp