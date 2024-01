Eccellenza/B, emozioni e gol nel 3-3 tra Arboris Belli e Otranto

Scivola all’ultimo secondo la vittoria dalle mani dell’Otranto. L’undici allenato da Carmine Bray, privo di capitan Mariano, De Giorgi, Plevi e Cortese, gioca una prova gagliarda sul campo del coriaceo Arboris Belli e lascia per strada due punti importanti.

A rompere l’equilibrio della gara, dopo un inizio che non lascia molto spazio allo spettacolo, è un guizzo gialloverde al minuto 29’: azione di qualità imbastita sul versante d’attacco di destra, pallone a centro area per Ferrante (1-0) che insacca da pochi passi sotto la traversa.

L’Otranto si riorganizza e trova il pareggio al 38’: sul lancio in profondità di Angelini, Francesco Trovè prima spizza palla per Tourè (1-1), poi sulla conclusione del compagno di reparto sull’uscita del portiere ribadisce in gol.

La partita rimane vibrante e si accende con il botta e risposta firmato dai colpi di testa di Campanella (2-1) per il team di casa e Stefano Signore (2-2) per i biancazzurri idruntini.

A inizio ripresa, l’Otranto completa la rimonta. Prorompente ripartenza di Trovè sulla destra, assist apparecchiato per Tourè che spara sul portiere. Il gol è rimandato di una manciata di secondi. Sul calcio d’angolo seguente, il tocco sotto misura decisivo è quello di Lorenzo Liquori (2-3): primo gol tra i grandi per il classe 2004.

Il match è aperto. Gli ospiti non affondano il colpo del doppio vantaggio e sul fronte opposto Andrea Caroppo è molto attento in un paio di circostanze. Il veleno per Marco Vigliotti e compagni è sui titoli di coda della partita. Tourè spreca in maniera incredibile la palla che avrebbe chiuso la contesa, l’Arboris Belli trova il pari definitivo all’ultimo istante utile con il colpo di testa del solito Ferrante (3-3) sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra.

ARBORIS BELLI-OTRANTO 3-3

RETI: 29’ Ferrante (AB), 38’ Trovè (O), 42’ Campanella (AB), 45’+2’ Signore (O), 56’ Liquori (O), 90’+5’ Ferrante (AB).

ARBORIS BELLI: Menegatti, Fumarola (74’ Longo), Scattarelli (58’ Valenzano), Laguardia (58’ Terrafino), Cantalice, Campanella, Salvi, Legari, Ferrante, Amodio, Gomes Forbes. Panchina: Pellegrini, Arribillaga, De Gregorio, Lella, Ganoshi. All. Marasciulo.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Vigliotti, Liquori, Signore, Cisternino, Tourè, Negro (73’ Valentini), Trovè, Piccinno (66’ Rocco, 83’ Nicolazzo), Tondi (62’ Piccinni). Panchina: Merico, Cariddi, Murrone, Giglio, Mariano. All. Bray.

ARBITRO: Simone Pio Raspatelli di Foggia. ASSISTENTI: Niccolò Gugliotta di Bari e Gianmarco Sorgente di Taranto.

AMMONITI: Fumarola, Scattarelli, Legari, Ferrante, Gomes Forbes e Terrafino per l’Arboris Belli; Liquori, Signore e Valentini per il Città di Otranto.

NOTE: angoli 8-2 per l’Arboris Belli. Recuperi: 3’pt/6’st.

