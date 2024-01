Eccellenza/B, Novoli-Ginosa 3-0: gara decisa nell’ultimo quarto d’ora

Dopo quattro risultati utili di fila si interrompe la striscia positiva del Ginosa: i biancazzurri cedono al Novoli, nel match serale di Leverano, nell’ultimo quarto d’ora di gara.

Il tecnico Passariello deve far fronte alle assenze per squalifica di Pinto, Partipilo e Fede, oltre all’infortunato Cimmarusti, affidandosi a Cardinale, Schirizzi e lo juniores Sergio. Match combattuto da entrambe le compagini, dove a farla da padrone è stato il cinismo e la concretezza dei padroni di casa che hanno sfruttato al meglio le occasioni create.

Prima frazione equilibrata con due occasioni per parte. Novoli pericoloso al 23’ con Cordary che raccoglie un invitante cross dal fondo e, da distanza ravvicinata, impegna severamente Pizzaleo, mentre alla mezzora replica il ginosino Vapore con una staffilata dal limite che chiama Lacirignola ad una respinta non facile.

Nella ripresa il copione non cambia, con entrambe le squadre determinate alla ricerca del successo. Ospiti pericolosi al 20’ con Genchi che dal limite scarica un tiro velenoso chiamando Lacirignola ad una respinta non facile in angolo. Gli uomini del tecnico Passariello sono pungenti nelle ripartenze e, su una di queste al 25’, Vapore scatta verso la porta appoggiando per l’accorrente Genchi anticipato in extremis da un difensore.

La replica novolese giunge al 31’ ed è letale: sugli sviluppi una rimessa laterale, la sfera giunge al limite dove Giannotti scaglia un fendente maligno che piega le mani a Pizzaleo non esente da colpe nella circostanza. Il Ginosa accusa leggermente il colpo e non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Lacirignola. I padroni di casa, invece, controllano con ordine e nei minuti finali arrotondano il risultato.

Al 43’ il raddoppio è firmato da A. Garnica che, dopo un’azione ben manovrata, dal limite infila la sfera nel “sette” dove Pizzaleo non può arrivarci, mentre al 48’ lo stesso numero sette novolese, su azione di rimessa, firma il tris e la doppietta personale superando Pizzaleo da distanza ravvicinata.

Alla fine un ko che brucia e dal quale ripartire per riprendere la marcia interrotta. Domenica il campionato si ferma nuovamente per la finale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza ed alla ripresa (domenica 11 Febbraio) il Ginosa cercherà il riscatto nella gara interna contro il Maglie, con l’obiettivo di conquistare il bottino pieno.

NOVOLI-GINOSA 3–0

RETI: 76’ Giannotti, 88’ e 90’+3’ A. Garnica.

NOVOLI: Lacirignola, D’Andria, De Lorenzis (51’ Quarta), Martinez, Gomez, Jammeh, A. Garnica, De Blasi (68’ M. Garnica), Cordary, Ferrandez, Giannotti. Panchina: Mele, Faggiano, Caporale, Leuzzi, Campilongo, Lorenzo, Maddalo. All. Manco.

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (89’ Gallitelli), Soriano, Schirizzi, Chiochia (77’ Thiam), Pignatale, Richella, Sergio (80’ Verdano), Genchi, Vapore, Gatto. Panchina: Casamassima, D’Angelo, Scarati, Coronese, Camporeale, Di Anna. All. Passariello

ARBITRO: Francesco Camporeale di Molfetta. Assistenti: Pierpaolo Calabrese di Bari e Giorgio De Pandis di Lecce.

Ammoniti: Martinez, Cordary, Ferrandez e Giannotti (N), Schirizzi, Pignatale e Richella (G).

