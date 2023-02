Eccellenza: AS Bisceglie, caccia al pokerissimo di vittorie

Prolungare la sequenza di vittorie intrapresa con l’avvento in panchina di Francesco Passiatore per inaugurare al meglio gli impegni di un febbraio intenso. E’ l’obiettivo che anima il Bisceglie in vista della gara casalinga con l’Orta Nova (stadio “Ventura”, inizio ore 15.30), valevole per la quinta giornata di ritorno. I nerazzurri hanno preparato con scrupolo e determinazione questo match, nella piena consapevolezza di non dover affatto sottovalutare una compagine a caccia di punti per centrare la salvezza diretta evitando il playout.

“La concentrazione deve rimanere sempre alta a prescindere dalla classifica dell’avversaria perché in questo campionato nessuno regala nulla – è il monito del tecnico nerazzurro alla vigilia -. Puntiamo a dar continuità alla striscia di successi e per farlo occorrerà una prestazione attenta e incisiva in ogni reparto. I miei ragazzi sanno bene che il cammino è lungo e ricco di insidie, bisogna pensare una tappa per volta. Ora testa all’Orta Nova, quindi, mentre da lunedì mattina inizieremo a pensare alla successiva gara contro il Manfredonia. Sono certo che domani i tifosi non faranno mancare il loro apporto come nei precedenti incontri”.

Tra le file nerazzurre l’unica assenza certa è quella del convalescente Bonicelli, mentre Genchi e Rodriguez sono tornati in gruppo e potrebbero rientrare tra i venti in distinta. Non è da escludere inoltre la convocazione dell’ultimo acquisto Abdoulaye Bah, pronto a fornire il suo contributo in prima linea.

La partita sarà diretta da Giammarco Raimondo di Taranto, coadiuvato da Gianmarco Sorgente di Taranto e Cristiano Moschettini di Lecce. All’andata il Bisceglie superò per 4-0 l’Orta Nova sul sintetico di San Ferdinando con doppietta di capitan Di Rito, autorete di Lamacchia e gol finale di Salguero.

