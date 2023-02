Eccellenza: UC Bisceglie, insidiosa trasferta a San Marco

Dopo la sosta per la gara di ritorno della Coppa Italia Puglia, vinta dal Manfredonia, riparte il campionato di Eccellenza Pugliese giunto al diciottesimo turno. In tale occasione, l’Unione Calcio Bisceglie si recherà al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis per affrontare il San Marco (fischio d’inizio ore 15.00).

Gli azzurri puntano a dare continuità all’affermazione interna con il San Severo per consolidare la quinta posizione in graduatoria e proseguire la striscia positiva di risultati. La compagine rossoverde è reduce dal pareggio interno con l’Unione Sportiva Mola e vuole dare continuità all’imbattibilità dinanzi al pubblico amico che dura da quattro gare (l’ultimo ko interno risale all’ottavo turno con i garganici sconfitti per 1-0 dal Bisceglie) per rimanere sempre a centro classifica.

Statistiche alla mano, le due squadre sono distanziate di un punto. I biscegliesi ne hanno ottenuti sinora 25 contro i 24 del San Marco La compagine locale è andata a segno in 18 occasioni (terzo peggior reparto offensivo del girone A) e subendo 20 reti (quarta miglior difesa). Non farà parte dell’incontro Coppola, appiedato per cinque turni dal Giudice Sportivo, al contrario mister Rumma li avrà tutti a disposizione.

Nel match d’andata, l’Unione Calcio superò per 5-1 il San Marco grazie alla doppietta di Amoroso a cui si aggiunsero i sigilli di Zinetti, Andriano e Legari. Dirigerà l’incontro ​Alessandro Pio Carpentiere di Barletta coadiuvato da Marco Stellacci di Molfetta e Giuseppe Gaspare Delvecchio di Barletta.

