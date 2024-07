Due medaglie agli Europei di canoa per Alessandra Centrone

Bottino ricco per Alessandra Centrone all’Europeo Junior di canoa. La Slovacchia sorride alla diciottenne barese, che ha chiuso al secondo posto nel K1 200 metri e al terzo nel K4 500 metri. Esulta, dunque, il Canottieri Barion del presidente Francesco Rossiello per aver visto una delle sue tesserate di punta consacrarsi anche a livello continentale.

Una finale, quella del K1, che ha lasciato anche un briciolo di amarezza: l’oro vinto dalla polacca Dominika SG Zimnoch è sfumato per tre decimi, con l’ungherese Zita Bauer al terzo posto. Il ritorno in acqua nel K4, in ogni caso, ha riservato un’altra bella notizia per Alessandra Centrone, Sophia Vianello, Sofia Zucca ed Elena Murtas, che sono riuscite a chiudere al terzo posto alle spalle di Ungheria e Spagna.

Due gare e due medaglie, per la giovane del Canottieri Barion che ormai rappresenta un’assoluta certezza per la nazionale, anche sulla scorta del grande lavoro preparatorio del suo tecnico Dario Bianchini. Il calendario, intanto, è fitto per la Centrone, impegnata nel raduno a Castel Gandolfo fino a metà luglio. Nel mirino ci sono i Mondiali Plovdiv in programma dal 21 luglio.

