Droga, armi, furti: blitz dei Carabinieri a Molfetta, 17 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto dei militari del Nucleo cinofili di Modugno, hanno arrestato 17 persone per aver partecipato a un gruppo criminale specializzato nello spaccio di droga, possesso illegale di armi, uso improprio di dispositivi di comunicazione da parte dei detenuti e furto aggravato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte dal mese di febbraio al mese di dicembre 2022 dal N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Molfetta, attraverso attività tecniche, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, perquisizioni e sequestri vari, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza riguardo alle attività illegali svolte dal gruppo di Molfetta operante sul territorio, nel corso di circa un anno, delineando compiti e ruoli ben definiti per ciascun membro.

Durante le operazioni, in diverse fasi, oltre al sequestro di droghe come cocaina, hashish ed eroina, sono state anche rinvenute e sequestrate una pistola mitragliatrice CZ mod VZOR 61 calibro 7,65 con matricola abrasa e una pistola Walther PPQ calibro 9×21, completamente funzionanti e con circa 280 cartucce di vario calibro, oltre al recupero di orologi e gioielli in oro sottratti all’interno di un appartamento di una anziana donna.

