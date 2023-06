Palo del Colle, inaugurata la nuova biblioteca di comunità

PALO DEL COLLE – Era agosto del 2017 quando la giunta comunale approvò la delibera con cui si avvia il procedimento per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Avviso Pubblico “Community Library” per la progettazione di una vera biblioteca di Comunità nei locali a piano terra che affacciano su via Umberto I, via Vespucci e via Alfieri per una superficie di circa 450 mq. Con un finanziamento da 890mila euro, oggi Palo del colle può vantare questa nuova realtà, la sua prima biblioteca di comunità, un luogo dedicato non solo al classico reperimento di informazioni, allo studio, alla lettura ma anche uno spazio pubblico multifunzionale in cui poter studiare, fare incontri, conferenze, esposizioni, confrontarsi e creare nuove idee per la città.

