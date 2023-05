Disavventura in aereo per Al Bano: ‘Negato accesso al bagno’

Disavventura per Al Bano sull’aereo diretto a Zagabria, dove vive la figlia Cristel, con cui deve festeggiare la laurea in Letteratura all’Università di Harvard, a Boston.

“Appena atterrato, ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito: inaccettabile – ha raccontato il cantante all’ANSA -. Ero seduto al posto 1A, ho subito un’operazione alla prostata e proprio al momento dell’atterraggio avevo bisogno di usare il bagno, quindi ho fatto richiesta”.

“Nel frattempo, la scala che avevano fissato alla porta interna per farci scendere era bloccata e il corridoio era pieno di persone. L’assistente di volo mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi. Ho alzato la voce, perché era una situazione assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma nulla. Anche una signora croata, che parlava italiano, ha cercato di spiegare la mia necessità, ma non c’è stato niente da fare. Hanno fatto scendere i passeggeri dalla porta posteriore, ma nemmeno lì mi hanno fatto andare in bagno. Anzi, forse a causa dell’alterco che avevo avuto con l’assistente di volo, sono stato fermato dalla polizia all’uscita: mi hanno accerchiato e hanno voluto controllare il mio passaporto. Alla fine mi è stato concesso di prendere la valigia”.

L’incidente si è risolto rapidamente, ma Al Bano è ancora amareggiato: “Ho volato per sessant’anni e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato permesso. Questo tipo di situazione può capitare anche ad altri passeggeri, ed è inaccettabile”, ha ripetuto.

Ora lo attende la festa di laurea di Cristel: “Si è laureata con lode ad Harvard, è una grande gioia e un grande orgoglio”, ha concluso Al Bano, che il 3 giugno farà tappa in Estonia per un concerto.

