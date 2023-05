LECCE – Lo psicologo di base, potrà essere un supporto importante considerando che sempre più persone si rivolgono a questi professionisti e presto in puglia sarà una realtà dopo che il Consiglio regionale il 23 maggio ha approvato la proposta di legge per istituire questa figura, che affiancherà medici di famiglia e pediatri. E questa figura potrà essere un riferimento significativo anche per i giovani, come ha rilevato un recente studio fatto in collaborazione con l’associazione Progetto Itaca Lecce.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

