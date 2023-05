LECCE – Dopo Torino, Firenze e Pescara, ha fatto tappa a Lecce “Be tv on the road” un progetto nato da un’idea dell’Osservatorio italiano enti non profit, patrocinato dal CIP Puglia, un importante momento di confronto tra le associazioni che praticano sport per disabili e la testimonianza di tanti atleti, in apertura una tavola rotonda ospitata nella sede del rettorato in piazza Tancredi, sul tema dello sport per disabili come mezzo d’inclusione.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

