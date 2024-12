Dazn in chiaro: Lazio-Inter secondo big match gratuito

Dopo il successo della trasmissione in chiaro di Milan-Napoli, Dazn annuncia un nuovo appuntamento gratuito con la Serie A. Lunedì 16 dicembre, alle ore 20:45, la piattaforma trasmetterà in modalità free streaming il big match tra Lazio e Inter.

L’iniziativa rientra nel progetto “Try and Buy”, parte della strategia di Dazn per avvicinare il grande calcio italiano a un pubblico sempre più vasto. Il pacchetto prevede la trasmissione gratuita di un massimo di cinque partite di Serie A per stagione, offrendo agli appassionati un assaggio dell’esperienza live streaming della piattaforma.

La sfida si preannuncia entusiasmante: Simone Inzaghi tornerà allo Stadio Olimpico, dove è nato come allenatore alla guida della Lazio, mentre la squadra di Baroni cercherà di consolidare la propria posizione tra le prime della classifica.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. In studio, a bordo campo, Diletta Leotta e Bobo Vieri condurranno le analisi pre e post-partita.

“Quello che stiamo sperimentando è un concetto nuovo di trasmissione in chiaro, in linea con la strategia globale di Dazn”, ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia. L’obiettivo è offrire un calcio più accessibile, valorizzando i canali ufficiali e contrastando la pirateria. Sulla stessa linea Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A, che ha sottolineato come queste iniziative possano contribuire a garantire la sostenibilità del campionato.

L’appuntamento con Lazio-Inter non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche un ulteriore passo verso un nuovo modo di vivere il calcio in Italia.

