Mark Campbell mercoledì 4 ospite a ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud

Come già annunciato Mark Campbell è atteso a Taranto nella giornata di mercoledì 4 dicembre per proseguire nell’iter avviato per il passaggio di proprietà del Taranto. In serata, dalle 21, Campbell sarà ospite della trasmissione sulla Serie C ‘Il Salotto del Calcio’ in onda su Antenna Sud, sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.antennasud.com. Un’occasione importante per capire a che punto sia la trattativa per l’acquisizione del club.

