D’Aversa: “Il mani di Rugani era palese senza l’ausilio del VAR”

Torino – La sconfitta contro la Juventus per un gol arrivato dopo un sospetto tocco di mano di Rugani, non va giù al tecnico giallorosso Roberto D’Aversa che si è sfogato a margine del match: “Stasera valutazioni arbitrali sbagliate: è lampante che il calcio d’angolo non ci fosse e sono stato pure ammonito, il mani di Rugani poteva vederlo l’arbitro al di là del Var. Due situazioni non viste, si può veder meglio a volte”

Dopo la vittoria contro i giallorossi che riportano la Juventus al secondo posto, Massimiliano Allegri bada al sodo e pensa solo ai punti guadagnati senza far tirare in porta il Lecce: “La cosa più importante nella gara di oggi era vincere, soprattutto dopo la sconfitta rocambolesca col Sassuolo frutto di errori singoli che difficilmente succedono. Col Lecce non era facile. Siamo partiti bene, abbiamo concesso poco e siamo stati equilibrati in campo senza concedere tiri. Abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a sfruttare l’occasione giusta”.

