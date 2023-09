D’Aversa: “Bisogna ricordare sempre qual è il nostro obiettivo”

Lecce – Vigilia di campionato per i giallorossi di mister Roberto D’Aversa che domani alle 20:45 presso lo stadio di Via del Mare di Lecce affronteranno la Salernitana. Prima sfida a mercato chiuso e quindi del nuovo ciclo indicato ieri proprio dal direttore tecnico Pantaleo Corvino.

Il tecnico leccese, però, ovviamente è concentrato sugli aspetti legati al campo e in particolare a Candreva e compagni; nel frattempo ne convoca ben 28. “La gara contro la Salernitana è una gara ostica come qualsiasi che vai ad affrontare in Serie A. A livello tattico giocano con due sotto punta, aspetto che ovviamente abbiamo tenuto ben presente durante la settimana.” “Noi dobbiamo essere bravi – continua D’Aversa – a cambiare pelle durante la gara”.

“Capitolo Strefezza per me può ricoprire tutti i ruoli lì davanti, quindi a seconda di quello di cui ho bisogno può agire da punta, esterno con piede invertito o sotto punta; mentre per quanto concerne l’aspetto legato all’esperienza bisogna capire che la squadra è giovane e quindi ci sta pagare dazio ogni tanto da questo punto di vista. Ovviamente bisogna pure crescere velocemente”

Infine il tecnico giallorosso ha sottolineato quanto bisogna tenere ben presente il vero obiettivo del Lecce.

