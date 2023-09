Barletta, Ginestra: “Contento della mia rosa, Coppa Italia un obiettivo”

BARLETTA – Vigilia dell’esordio ufficiale nella stagione 23/24 per il Barletta. Biancorossi attesi dal primo turno di Coppa Italia di Serie D, in programma domani alle 18 contro il Bitonto. Neroverdi attesi al Puttilli dalla squadra di Ciro Ginestra.

Il tecnico campano ha parlato nella conferenza stampa prepartita, toccando i temi principali del momento, dalla probabile formazione alle ultime evoluzioni di mercato: «Siamo pronti per affrontare la prima partita ufficiale, lavoriamo insieme da oltre un mese ed è il momento di mettere in mostra quello che abbiamo preparato. La Coppa Italia è un obiettivo, odio perdere e questo deve essere chiaro a tutti i miei calciatori».

Chiusa anche la polemica sul botta e risposta di Rivisondoli con il direttore tecnico Luigi Pavarese: «Si è creata una polemica inutile. Io da allenatore devo esternare le necessità che ho in quel momento, ma non vuol dire che non sia contento dell’organico a disposizione. Lavorerò con ciò che ho».

Sapri sarà il portiere titolare, sarà difficile schierare una difesa tutta over: Silvestri out per motivi atletici, Lobosco verso il forfait, non si esclude Bramati al centro della difesa con Lacassia e Sepe braccetti. Diverse soluzioni in ballo a centrocampo, resta il rebus sulla partenza da titolare di Di Piazza in attacco.

