Da ottobre, trapianti di cornea nell’ospedale della Murgia

L’Oculistica dell’ospedale della Murgia, nel Barese, entra ufficialmente nella rete dei Centri che effettuano il trapianto di cornea. Una novità importante per il presidio di Altamura, che va così ad aggiungersi agli altri centri qualificati della Asl Bari che già svolgono questa attività, il Di Venere di Bari, il Santa Maria degli Angeli di Putignano e il Pta di Terlizzi.

L’esecuzione dei trapianti di cornea all’ospedale della Murgia, a partire da ottobre 2023, è resa possibile da una serie di fattori convergenti: l’organico e le professionalità disponibili, la presenza di 4 posti letto, la dotazione tecnologica e l’adeguatezza della sala operatoria dedicata.

“Con l’introduzione di questa nuova metodica – ha spiegato la direttrice medica del presidio, Annalisa Altomare – l’auspicio è di potenziare ulteriormente l’attività assistenziale dell’ospedale della Murgia, che insiste in un territorio largamente popoloso e di confine”.

“E’ fondamentale – ha detto il direttore sanitario Asl Bari, Luigi Rossi – lavorare sul territorio per costruire una cultura della donazione, informando e comunicando, e all’interno dell’azienda sanitaria per realizzare e potenziare una rete della donazione, come stiamo facendo anche qui ad Altamura”.

