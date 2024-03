CV Bari, in 6 staccano il pass per selezioni nazionali Optimist

Ottima la prestazione della squadra del CV Bari alla selezione interzonale zona Sud svoltasi in Sicilia. Ben sei gli atleti del sodalizio sportivo barese che hanno staccato il pass per le selezioni nazionali per i campionati mondiali ed europei in programma a Marina di Carrara e Cagliari tra fine aprile e fine maggio.

Si tratta di Nicola Di Pilla che ha chiuso la selezione siciliana al 3° posto (a pari punti con il 2° classificato) e di altri 4 atleti che hanno chiuso nei primi 15 posti generali: Gianmarco Russo (7), Marco De Nicolò (10), Mattia Cantoro (12), Luca Ottolino (15). Oltre a loro cinque, stacca il pass per la selezione anche Maria Carla Montanaro (25).

Qualche rammarico per Michele De Michele (38), Carol Veneri (43) e Fabio Ottolino (67) che con più attenzione e maturità avrebbero potuto ottenere risultati migliori, ma ci sarà tempo per crescere e migliorare.

“Sono soddisfatto per il risultato complessivo della squadra e per l’ottima gestione delle prove da parte dei selezionati – commenta il tecnico Beppe Palumbo -. I miei complimenti vanno naturalmente a Nicola che sta dimostrando di essere in crescita. Adesso ci aspetta un mese di lavoro intenso tra raduni e regate per affrontare al meglio la prima selezione nazionale di Marina di Carrara”.

Alla selezione, tenutasi nel Golfo di Mondello (Palermo), hanno partecipato ben 116 atleti provenienti da Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Solo 28 tra loro hanno potuto avere accesso alle selezioni nazionali. In contemporanea altre tre regate simili si sono svolte per altre tre macro aree a Talamone, Valmadrera e Duino.

La regata, ottimamente organizzata da circoli velici che hanno scritto la storia della Vela in Sicilia e non solo quali il Club Canottieri Roggero di Lauria e il Circolo della Vela Sicilia, si è svolta su tre giorni, con quattro prove portate a termine sulle nove previste con vento tra 5 e 7 nodi.

