Foggia, Di Molfetta: ‘Orgogliosi per Samele e Criscio a Olimpiadi Parigi’

Alle prossime Olimpiadi di Parigi saranno presenti due eccellenze foggiane, entrambe della scherma: Luigi Samele e Martina Criscio, che rappresenteranno i colori azzurri nelle rispettive discipline di sciabola maschile e femminile, individuale e squadra.

Due atleti accomunati dal talento, dal sacrificio, dall’umiltà, dalla voglia costante di migliorarsi e dal sottrarsi dalla luce della ribalta mediatica, per concentrarsi sullo sport che tanto amano. La Criscio, poi, si allena ed è seguita da un team locale (insieme alla friulana Michela Battiston, anche lei nella squadra in partenza per le Olimpiadi), e questo rende ancora più significativi i risultati e i successi raggiunti.

L’amministrazione comunale sarà lieta di accoglierli a Palazzo di Città prima della partenza per Parigi, per fare sentire loro la partecipazione e l’ammirazione da parte della comunità tutta, per assicurare un tifo sfegatato durante la più importante manifestazione sportiva al mondo, e per ringraziarli delle ricadute delle loro prestazioni sull’intero movimento sportivo foggiano.

Movimento che verrà celebrato prima ancora dall’amministrazione, con un evento nel quale verranno premiati gli atleti e le atlete che si sono distinte nel primo semestre e hanno conseguito risultati prestigiosi che vanno ben oltre la soddisfazione personale.

