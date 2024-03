CV Bari, Alberto Divella 23° al campionato Europeo Ilca 7 U21

Alberto Divella conclude al 23esimo posto tra 137 partecipanti provenienti da 34 nazioni (7 non europee) al Campionato Europeo Ilca 7 U21 a Pollensa (Spagna). Dieci le prove disputate sulle dodici in programma con condizioni meteo marine complesse e di difficile interpretazione con vento variabile sia in direzione che in intensità ( da 4 a 18 nodi).

“Sono soddisfatto della determinazione con cui Alberto ha portato avanti le qualifiche. Una determinazione che lo ha portato prima a disputare le finali tra i migliori di Europa nella flotta Gold, interpretando e gestendo strategicamente bene le difficili condizioni meteo, e poi a regatare molto bene durante le finali chiudendo anche una prova in settima posizione” commenta il tecnico Riccardo Sangiuliano.

“Sono soddisfatto del mio risultato, ma sono consapevole che c’è ancora del lavoro da fare – aggiunge Alberto Divella -. Ad ogni modo questa regata è solo una tappa intermedia in preparazione al campionato italiano classi olimpiche che rappresenta per me la regata obiettivo della stagione 2024. Il risultato ottenuto mi lascia ben sperare – prosegue – ora avrò un’altra occasione di verifica in occasione del mondiale in programma a Viana do Castelo (Portogallo) dall’ all’8 luglio”.

Del Circolo della Vela Bari hanno partecipato all’Europeo in Spagna anche Gabriele Amodio, Niccolò Maria Barracane Soffietto e Pierfrancesco Calogiuri.

