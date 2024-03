Bicinpuglia, grande successo per l’ottavo MTB Città di Massafra

Va in archivio con successo l’ottava edizione della MTB Città di Massafra, secondo appuntamento del Gran Premio XC di Bicinpuglia 2024.

Oltre 100 bikers al via per un gara splendidamente organizzata dalla MTB Tebaide, che ha raccolto feedback esclusivamente positivi per la grande organizzazione e per il percorso, tecnico ma al contempo sicuro per tutti i partecipanti.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Angelo Tagliente, della Bikemania di Grottaglie, che ha chiuso la gara in 1:14:50.

Questi, invece, tutti i vincitori per categoria: Miriana Dirutigliano (Women Elite, MTB Club Bitritto), Manuel Bianco (Allievi, Sport Bike), Angelo Tagliente (Elite Sport, Bikemania Grottaglie), Marco Chirolli (Master 1, Bikemania Grottaglie), Stefano Lisi (Master 2, Chialà Cycling Team Locorotondo), Giandomenico Martellotta (Master 3, Team Preview Seisport), Grazio Gattulli (Master 4, New Cycling Team Locorotondo), Andrea Martina (Master 5, Team Eracle), Rocco Nardelli (Master 6, MTB Città degli Imperiali), Domenico D’Agnano (Master 7+, Bici Club San Vito dei Normanni).

