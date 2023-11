Corato, incendio in appartamento: muore 53enne

CORATO – Una donna di 53 anni, Luciana Perrone, è morta nella serata di ieri a Corato, nel

Barese, nell’incendio del suo appartamento che si trova al primo piano di una palazzina di via Lombroso, strada

a ridosso del centro cittadino. Il rogo, scoppiato intorno alle 20, avrebbe nel giro di pochi minuti bruciato la

piccola abitazione in cui la vittima viveva con il suo cane di piccola taglia che è stato messo in salvo dai vigili

del fuoco. Per la 53enne invece, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Il corpo della donna è

stato trasportato a Bari, nell’istituto di Medicina legale e non è escluso che la Procura di Trani, possa disporre

l’autopsia. L’appartamento, dichiarato inagibile, è stato sequestrato. Saranno le indagini degli agenti della

polizia di Stato, che si basano anche sui rilievi svolti dai colleghi della Scientifica di Bari, a ricostruire

l’accaduto e a capire se la 53enne è morta a causa dell’incendio o per altra causa prima che divampassero le

fiamme. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

