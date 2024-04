Coppa Puglia, finale Squinzano-Audace Barletta: date e orari

La finale della 24a edizione della Coppa Puglia tra Squinzano e Audace Barletta sarà disputata con gare di andata e ritorno in programma il 10 e 24 aprile 2024.

È quanto emerso dal sorteggio effettuato nella sede del Comitato Regionale, che vedrà lo Squinzano (prima nominata) disputare la gara di andata in casa con inizio alle 16.00. Il match di ritorno, che assegnerà il titolo regionale riservato alle società di Prima e Seconda Categoria, sarà disputato a Barletta, al “Manzi-Chiapulin”, con fischio d’inizio alle 16.30.

Al termine della doppia sfida, in caso di parità di punteggio risulterà vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Qualora si verificasse parità anche nel computo delle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Se dovesse persistere ancora la situazione di parità, si procederà infine allo svolgimento di due tempi supplementari da 15′ ciascuno. Al termine dei tempi supplementari, qualora non fosse realizzata alcuna rete, saranno eseguiti i calci di rigore. Qualora invece si verificasse parità anche nel computo delle reti segnate al termine dei tempi supplementari, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato in trasferta.

Il presidente Vito Tisci ringrazia lo Squinzano, rappresentata dal presidente Luigi Giuseppe Cocciolo, e l’Audacs Barletta, rappresentata dal segretario Francesco Di Corato, per la disponibilità assicurata al Comitato Regionale Puglia LND nell’organizzazione del doppio confronto finale (gare di andata e ritorno) della Coppa Puglia.

