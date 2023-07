Coppa Italia, i sorteggi delle pugliesi. Possibile derby ai sedicesimi

MILANO – La Lega di Serie A ha da poco reso noti gli accoppiamenti della Coppa Italia, edizione 2023/24. Parte dal turno preliminare il Foggia, inserito al posto del Lecco in qualità di finalista degli ultimi playoff: sfiderà il Catanzaro il prossimo 5 agosto. Chi vince affronterà l’Udinese alla Dacia Arena il 13 agosto.

Avvio intrigante per il Bari. Il 12 agosto alle ore 18 i biancorossi cominciano la propria avventura nella competizione contro il Parma al San Nicola. In caso di passaggio del turno, possibile derby contro il Lecce, che al Via del Mare riceve il Como il 13 agosto. Eventualmente si giocherebbe il 1° novembre in terra salentina.

