Bari a caccia del portiere. Stenta a decollare l’entusiasmo dei tifosi

Il Bari alle prese con la questione portiere. Sono passati due giorni dall’annuncio da parte dell’Empoli dell’arrivo in prestito di Elia Caprile, di cui non si conoscono ancora le cifre dell’operazione che ha riguardato Bari e Napoli, attuale proprietario del cartellino. La priorità per la formazione biancorossa adesso è trovare un sostituto. Tutte le piste portavano al brasiliano Brenno, classe ’99, il cui entourage è arrivato a Bari nelle scorse ore ma il tutto non si è ancora incastrato. Il Gremio avrebbe aumentato le pretese per il prestito e l’eventuale riscatto da parte del Bari che guarda anche altrove. Piace Perisan dell’Empoli, estremo difensore che adesso è chiuso dall’arrivo proprio di Caprile e si valuta anche Alberto Paleari, 31 anni, ex Genoa e Benevento, attualmente in C proprio con la formazione sannita. Ciò che traspare, però, è che la situazione in casa biancorossa non sia del tutto tranquilla, come si evince dalla risposta data dal presidente Luigi De Laurentiis in ritiro e ripresa dalle emittenti presenti in Abruzzo. Il Bari avrà un budget superiore allo scorso anno e questo grazie alla cessione di Caprile e quella probabile di Cheddira ma i tifosi, dopo la promozione sfumata, si aspettavano un mercato più aggressivo. Il Bari non avrà il tredicesimo budget come l’anno scorso ma non sarà nemmeno tra le prime due-tre. 2500 le tessere staccate, le speranze sono riposte nelle idee, ma l’entusiasmo stenta ancora a decollare.

