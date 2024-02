Coppa Italia Eccellenza: Salvadore carica il Manduria

Trepidante l’attesa in casa Manduria in vista del return-match della finale di Coppa Italia, in programma domenica pomeriggio al Poli alle ore 16.30. Molfetta avversario ostico, ma Salvadore, tecnico dei biancoverdi, crede nell’impresa. Il suo auspicio è che domenica pomeriggio ci siano tutti gli interpreti a disposizione.

Al Manduria, dopo lo 0-0 dell’andata, basterebbe anche pareggiare segnando almeno un gol per vincere il trofeo.

