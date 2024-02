Barletta, tra il toto-allenatore e la trattativa societaria in corso

BARLETTA – Il Barletta resta ancorato alla trattativa per un possibile passaggio di consegne tra Mario Dimiccoli e Francesco Divittorio. Dialogo tra le parti anche nella giornata di mercoledì, con un incontro in cui il patron biancorosso avrebbe consegnato all’ex vicepresidente, adesso potenziale acquirente del club, un prospetto finanziario volto a riassumere i costi gestionali fino a fine campionato.

Le cifre fornite da Dimiccoli verranno verificate da Divittorio nei prossimi giorni, in modo da quantificare l’importo reale e valutare un eventuale affiancamento fino a fine stagione, previo accordo per la cessione del Barletta al termine del campionato. A scendere in campo anche il sindaco Cosimo Cannito, con un messaggio rivolto direttamente a Dimiccoli.

Nel frattempo, c’è da conquistare una salvezza cruciale in Serie D. Il Barletta non ha ancora comunicato ufficialmente l’esonero di Bitetto, ma è sulle tracce di altri nomi. Il ds Pitino avrebbe incontrato Salvatore Ciullo mercoledì, ma non si esclude un ritorno di Ciro Ginestra. L’ultimo nome è quello di Fabio De Sanzo, ex tecnico dell’Acireale. Contattato anche Domenico Giampà, comunque indietro nelle gerarchie. La decisione potrebbe arrivare anche dopo Bitonto. Al Rossiello, i biancorossi potrebbero essere guidati da Rumma, che ha anche diretto gli allenamenti di inizio settimana.

