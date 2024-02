Brindisi, trattativa con un centrocampista greco

Il Brindisi continua la sua rivoluzione nel mercato di riparazione. È stata presentata un’offerta per il centrocampista greco Angelos Tsingaros classe 1999 del Panetolikos, club che milita nella massima serie greca. Il mediano conta 157 presenze in Serie A greca ed è in scadenza col suo club, il Panaitolikos.

Ieri mercoledì 31 gennaio, ha giocato in Coppa di Grecia nella gara contro l’Ofi. Il calciatore vorrebbe giocare in Italia e quindi il Brindisi è lanciato sul giocatore non volendo perdere questa occasione. Al momento non c’è ancora accordo economico ma in giornata a Milano è previsto l’incontro tra il presidente Arigliano e l’agente del giocatore Stefano Vitullo.

