Conversano, il distretto del commercio apre il suo e-commerce

CONVERSANO – Una piattaforma gratuita per i soci del distretto urbano del commercio locale e non solo che punta a stimolare le attività anche imprenditoriali attraverso i nuovi sistemi di vendita. È il nuovo e-commerce del Duc di Conversano, un’idea che vuole supportare le attività imprenditoriali nell’avere grande visibilità sfruttandone le potenzialità anche in termini turistici, tanto da essere in lingua italiana e inglese. Questa nuova piazza virtuale del comune di Conversano sarà un punto di incontro tra commercianti e cittadini, per far crescere il commercio di prossimità. La tecnologia diventa un alleato per raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e connettere in modo virtuoso le misure di sostegno e supporto alle imprese commerciali e artigiane del territorio.

