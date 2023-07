Musica, circensi e magia per la Cartoon Night di Turi

TURI – Musica, spettacoli circensi itineranti e giochi per i più piccoli colorano l’estate di Turi con la Cartoon Night. Grande successo per l’ormai collaudato appuntamento che accompagna il pubblico in un viaggio tra le canzoni che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza con il concerto de Le stelle di Hokuto. L’Appuntamento in largo Pozzi con la band barese che – rigorosamente in costume – ha interpretato le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più conosciute dagli anni ’70 ad oggi. Tra gli altri appuntamenti che hanno connotato la Cartoon Night di Turi, le giostre del Luna Park e le evoluzioni mozzafiato dei trampolieri e dei giocolieri con i loro spettacoli itineranti in largo Pozzi. Ancora atmosfere circensi in via XX settembre, poi, con la novità di questa edizione: gli spettacoli di magia, bolle giganti e fuoco che hanno fatto rimanere a bocca aperta il pubblico di tutte le età.

