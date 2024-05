Barletta, rapina ad anziana di 87 anni: arrestato 27enne

BARLETTA – Rapinata ad 87 anni mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa. Individuato dalle telecamere di videosorveglianza e arrestato dagli agenti del Commissariato di Barletta un 27enne del luogo, che ha aggredito e sottratto la borsa dell’anziana mentre percorreva via Piave, nel quartiere Borgovilla e in un’area trafficata nella zona ovest della città. Ad incastrare il responsabile del furto le riprese lungo la via in cui è avvenuto l’episodio, ma anche le immagini nel sottopasso di via Fracanzano.

L’uomo ha colto l’anziana alle spalle, strattonandola e spingendola fino a farla cadere per terra, infine sottraendole la borsa poggiata sul carrello a cui l’87enne si appoggiava per deambulare. Dopo la rapina, il responsabile si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini avviate dal commissariato di Polizia in via Manzoni, in collaborazione con la Questura della sesta provincia pugliese, hanno permesso di rintracciare il 27enne, che è stato identificato e arrestato nei giorni successivi. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Trani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author