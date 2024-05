Corruzione, arrestato il governatore della Liguria Giovanni Toti

GENOVA – Il governatore ligure Giovanni Toti arrestato in regime di domiciliari. Il presidente della Regione Liguria sarebbe coinvolto in un’inchiesta legata alla pubblica amministrazione. Toti è stato arrestato questa mattina all’alba dai militari della Guardia di finanza di Genova con l’accusa di corruzione. Toti è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un’inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali del 2020. Altre 9 persone, fra cui il capo di gabinetto di Toti, sono state raggiunte da misure cautelari. Eseguito anche un sequestro di 570mila euro nei confronti di alcuni imprenditori mentre sono in corso perquisizioni disposte dalla Procura di Genova.

