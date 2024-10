Continua il restyling del Teatro Margherita di Bari

BARI – Opere strutturali come la demolizione e ricostruzione della scala della Torre scenica; completamento degli intonaci, pitturazioni, finiture e delle dotazioni impiantistiche; realizzazione di impianti speciali scenotecnici, luci tecniche e della cupola sopra la platea; predisposizione delle attrezzature di scena. E poi ancora: nuovi ascensori; restauro delle cornici e dei motivi decorativi a stucco superstiti presenti nella hall; realizzazione caffè letterario, aperto alla città e una nuova distribuzione funzionale delle salette espositive.

Tra la Torre Scenica e il Foyer, continuano speditamente i lavori di riqualificazione all’interno del teatro Margherita di Bari, per una spesa complessiva di 1,4 milioni di euro finanziati con i Fondi rivenienti dalla Programmazione 2007-2013 Annualità 2017 del Ministero della Cultura. Le attività di restauro del Teatro su palafitte della città di Bari, sono iniziate già nel 1998 quando il MiC stanziò un primo finanziamento di 15 miliardi di vecchie lire – con lavori iniziati nel 2001 e collaudati nel 2005. E ancora nel 2004 il MiC stanziò poco più di 2 milioni e 600mila euro per i lavori esterni e coperture realizzati tra il 2006 e il 2009 e nel 2015, anche in virtù del Patto di Bari tra Regione e Comune, il ministro del Mibact, Franceschini, il presidente Vendola, e il sindaco Decaro firmarono l’accordo che prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro nell’Accordo di Programma Rafforzato oltre a 75mila euro del Programma ordinario del MiC.

“L’obiettivo principale è restituire alla città uno spazio dedicate alle cosiddette arti performative con la realizzazione di uno spazio che potremmo definire polifunzionale”, ha concluso Maria Piccarreta, segretario regionale del Mibact per la Puglia

