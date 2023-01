LECCE – Da troppo anni i balneari aspettano una riforma che regolamenti in modo certo e puntuale le concessioni demaniali marittime, una questione che continua ad essere al centro della discussione del Governo, con gli emendamenti della maggioranza che propone di prorogarle da uno a tre anni, l’istituzione di un tavolo tecnico per completare la mappatura e la riforma del demanio marittimo, quello che è certo è che per Confimprese Demaniali la politica deve risolvere il problema senza fretta e senza bandiere ideologiche ed evidenzia poi la necessità che non tutte le concessioni marittime vengano messe in evidenza pubblica a carattere europeo, ma che ci sia una disciplina, ma soprattutto che non ci siano proroghe così secche che portano solo incertezza e per questo hanno avanzato una proposta.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

