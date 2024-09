Comune e Regione, slittano i Consigli

Bari – Niente Consiglio regionale, niente convocazione per la massima assemblea barese, almeno per ora. Dall’approvazione dei quesiti referendari sull’autonomia e del documento di economia e finanza alle presidenze di commissione, l’agenda della ripresa non manca. I numeri e gli accordi, invece sì.

