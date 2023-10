Colpi di pistola in un b&b a Taranto, ferito un uomo: un arresto

TARANTO – Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in un b&b nel centro di Taranto. Ferito lievemente un uomo, l’episodio è avvenuto la scorsa notte in una struttura ricettiva in Via Nitti.

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne perché ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione e porto illegale di arma clandestina modificata, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e danneggiamento aggravato.

Questa la ricostruzione dei fatti:

La Polizia è intervenuta presso un B&B nel centro città in quanto uno dei gestori aveva chiesto un intervento alla Sala Operativa 113 della Questura perché in una delle stanze, occupata a da circa tre settimane ad una coppia, aveva udito un rumore riconducibile all’esplosione d’arma da fuoco.

La Polizia Scientifica ha recuperato un proiettile conficcato nell’anta dell’armadio. I due – un uomo di 43 anni ed una donna di 42, entrambi noti alle Forze dell’Ordine avrebbero avuto un acceso litigio nelle ore precedenti per poi lasciare il B&B.

Gli investigatori hanno successivamente appreso che presso il pronto soccorso del SS. Annunziata c’era un uomo lievemente ferito per cause non chiare. Giunti in ospedale gli agenti hanno notato i due, dal borsello che aveva l’uomo spuntava il calcio di una pistola.

Il 43ennne è stato bloccato, i poliziotti hanno recuperato il borsello con all’interno una pistola, marca Bruni calibro 9 a salve modificata con il colpo in canna e completa di due caricatori completi di proiettili calibro 38, oltre a due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi.

Il 43enne è stato arrestato.

