Cinema: Putignano set del nuovo film di Sergio Rubini

Sergio Rubini sceglie Putignano e il Museo Civico “Romanazzi Carducci” per le riprese cinematografiche della miniserie “Giacomo Leopardi vita e amori del poeta”. Dopo diversi mesi di scouting in Puglia, sono stati individuati i luoghi e le location consone alla storia da raccontare. Tra questi anche la città di Putignano dove saranno girate alcune scene.

«Putignano al centro di importanti produzioni cinematografiche. È con grande piacere e un pizzico di orgoglio – commenta Luciana Laera, sindaca di Putignano – che ci prepariamo ad ospitare Sergio Rubini, che ha scelto Putignano e uno dei nostri gioielli storico-architettonici per le riprese del suo ultimo film. Il risultato frutto di una visione e di un impegno di tutti. Un’occasione per la nostra città che, sono certa, avrà indubbie ricadute positive in termini di promozione di immagine».

«Siamo molto onorati – commenta Rossana Delfine, assessora alla Cultura di Putignano – che la scelta di un grande attore e regista italiano sia ricaduta sul nostro Museo Civico. Credo sia una occasione importantissima per far conoscere questo splendido luogo della cultura ed accendere i riflettori sulla nostra città».

Il nuovo film scritto e diretto dal regista Sergio Rubini dal titolo “Giacomo Leopardi vita e amori del poeta”, prodotto insieme a Rai Fiction, ripercorre la vita di uno dei più grandi e influenti poeti della storia italiana, attraverso le sue amicizie, le sue passioni, i suoi viaggi e le sue sfide. La storia di un grande poeta che desidera emanciparsi dalla sua famiglia e affermarsi nel mondo nonostante le molte sconfitte, dovute principalmente alla sua salute precaria.

Per esigenze cinematografiche, in occasione delle riprese il Museo Civico sarà chiuso al pubblico.

