Cinema, da Hollywood a Monopoli per l’Ora! Fest

MONOPOLI – Il premio Oscar Helen Mirren, Marisa Tomei, John Turturro, Terry Gilliam, Matt Dillon, André Aciman. E ancora Nicola Lagioia, Paolo Giordano, Giuseppe De Bellis, Angela Baraldi, Sabina Guzzanti, Maria Sole Tognazzi, Luisa Rizzo, Andrea Crosta. Quattro giorni a tutto cinema a Monopoli con Ora! Fest, il festival e internazionale e culturale italiano. Un fitto cartellone di appuntamenti con 10 film in concorso e 6 fuori concorso, oltre 20 i cortometraggi italiani e internazionali, di cui 17 in concorso e 5 fuori concorso presentati da WeShort per la rassegna Nuovo Cinema Breve.

