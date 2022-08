L’attrice Olivia Newton-John è morta, a 73 anni, nel suo ranch nel sud della California. Ad annunciare la scomparsa il marito John Easterling, che sulla pagina Facebook ha voluto anche sottolineare a media e fans di rispettare la privacy in questo momento molto difficile. Per anni ha combattuto con un tumore al seno, di cui non ne ha mai fatto mistero tanto da condurre una battaglia e mostrandosi sempre in prima linea nelle diverse iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi.