CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) – Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri in vacanza in provincia di Taranto a Campomarino di Maruggio. In totale relax ed in buona compagnia ha no trascorso una serata in discoteca al Tayga Beach. Il cantante fa parte del gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision, tra i più apprezzati e richiesti nel panorama artistico internazionale.

Damiano e Giorgia hanno ballato e si sono divertiti tra la gente del noto locale come si evince dai video qui sotto