Cinema: addio ad Anna Kanakis, aveva 61 anni

Addio ad Anna Kanakis, attrice e scrittrice, morta a 61 anni nella giornata di lunedì 20 novembre. I funerali si terranno il 24 a Roma, nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Originaria di Messina, figlia di padre greco e madre siciliana, vinse il titolo di Miss Italia a soli 15 anni, diventando la più giovane reginetta dopo una modifica del regolamento. Ha preso parte a Miss Universo nel 1981.

Iniziò come modella e, su suggerimento di Giuseppe Tornatore, intraprese la carriera di attrice. È apparsa in oltre 30 film e serie TV negli anni ’80, spaziando dalle commedie brillanti agli esordi cinematografici importanti come “O Re” e “L’Avaro”. Successivamente, è stata protagonista in diverse produzioni televisive come “Michelangelo”, “Vento di ponente”, “L’Inchiesta” e “La Terza Verità”.

Dopo un periodo nella politica, ha abbracciato la scrittura, pubblicando diversi romanzi storici tra cui “Sei così mia quando dormi”, “L’amante di Goebbels” e il più recente “Non giudicarmi”. Ha avuto due matrimoni, il primo con il musicista Claudio Simonetti, il secondo nel 2004 con Marco Merati Foscarini, discendente di uno degli ultimi dogi di Venezia.

