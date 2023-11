Ciclocross: Mediterraneo Cross di nuovo in Puglia sulla sabbia di Barletta

A un anno di distanza, il ciclocross pugliese ritrova il contatto con la sabbia: a riproporre una manifestazione di questo tipo non poteva che essere il sodalizio Fusion Bike (ex Team Eurobike) con la sua esperienza e con la sua collaudata organizzazione.

A Barletta, domenica 26 novembre, si incrocia nuovamente il cammino con il Mediterraneo Cross che ha già svolto una gara in Puglia il 12 novembre scorso a Corato per poi raggiungere Bisceglie il 10 dicembre prossimo, in casa della Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro, in occasione dell’epilogo del campionato italiano per società di ciclocross.

Sulla strada litoranea di ponente, intitolata al mito di Pietro Mennea, l’appuntamento barlettano con il ciclocross non è del tutto nuovo: un anno fa si svolsero i campionati regionali FCI Puglia, ancor prima presso il Castello Svevo e sull’omonimo fossato ebbero luogo il Campionato Europeo Master (2012), il Campionato Intersud (2013) e la tappa finale del Giro d’Italia Ciclocross (2017) sempre con la regia all’epoca del Team Eurobike di Maurizio Carrer, ad oggi guida tecnica del promettente team giovanile Fusion Bike che tanto sta seminando e raccogliendo nel ciclocross a livello nazionale tra G6, esordienti, allievi e under 23.

La peculiarità della manifestazione è dovuta maggiormente al suo percorso dal grande impatto scenografico sulla spiaggia (presso il Lido Ginevra) completamente piatto e con tratti tecnici da fare a piedi e/o con la bici in spalla su fondo sabbioso, intersecando pochissimo l’asfalto e una scalinata con 25 gradini per uno sviluppo di 2,6 chilometri.

Sono previste quattro batterie di partenza per le gare ufficiali in seno al Mediterraneo Cross: G6 uomini e donne alle 10:00 (durata 20 minuti); esordienti-allievi uomini e donne alle 10:30 (30 minuti); juniores, donne tutte, master di seconda fascia over 45 e di terza over 54 alle 12:00 (40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 13:00 (60 minuti). Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K fino alle 22:00 di venerdì 24 novembre (ID Gara 169018). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link https://www.mtbonline.it/ Evento/2179-mediterraneo-cross sempre entro le 22:00 del 24 novembre.

