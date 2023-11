Futsal C1/M: Azzurri Conversano in corsia di sorpasso

Allungare la striscia di risultati utili consecutivi e provare a rimanere in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia: sono gli obiettivi degli Azzurri Conversano alla vigilia della sfida in programma sabato pomeriggio al San Giacomo contro il Cus Bari.

Dopo il successo contro la Grimal Team e il pareggio con la Futsal Andria, ottenuti entrambi davanti al pubblico amico, la banda del presidente Mino De Girolamo ha, per la terza gara di fila, la possibilità di sfruttare a proprio favore il fattore campo al cospetto di una formazione attualmente ottava in graduatoria con quindici punti all’attivo.

Due in più rispetto a capitan Detomaso e compagni che hanno, dunque, la ghiotta opportunità di superare in classifica i rivali continuando ad alimentare le speranze di accesso alle fasi finali di Coppa. Qualche problema di formazione per Chiaffarato che deve fare i conti con gli infortuni di Mastrangelo e Sannino, ma che ha ormai recuperato Adriano Sciannamblo, già convocato in occasione dell’ultima sfida con gli andriesi: “Sono contento di essere rientrato in gruppo – spiega il giovane centrale conversanese – è stato un inizio di stagione difficile per me, ma spero di aver messo l’infortunio alle spalle e di poter dare d’ora in poi il mio contributo alla causa. Il Cus Bari? Sarà una partita molto impegnativa anche perché loro sono reduci da due sconfitte consecutive e vorranno sicuramente tornare a fare punti. Sarà importante scendere in campo con il giusto approccio e provare a metterli in difficoltà con la nostra difesa. Il pareggio contro l’Andria ha lasciato un po’ di amaro in bocca in quanto essere rimontati a pochi instanti dalla fine fa sempre un po’ male. Tuttavia penso che nelle ultime due gare disputate la squadra abbiamo offerto delle buone prestazioni e da qui dobbiamo ripartire per affrontare il prosieguo della stagione nel migliore dei modi”.

Al San Giacomo dirigono l’incontro i sigg. Angelo Dilucia della sezione di Foggia e Giacomo Dicataldo della sezione di Barletta. Fischio d’inizio alle ore 16.

