Ciccio Caputo riparte dalla Kings League, giocherà con la TRM Fc

Ciccio Caputo riparte dalla Kings League. L’attaccante pugliese, classe 1987, dopo l’ultima esperienza con l’Empoli, è stato annunciato come nuovo giocatore della TRM Fc, squadra presieduta dallo streamer The Real Marzaa.

L’ufficialità è arrivata il giorno di Natale attraverso un video sui social, in cui il presidente Marzaa e il direttore sportivo Just Rohn hanno svelato l’ingaggio. “Ti ho preso l’attaccante, probabilmente il migliore della lega”, ha dichiarato Rohn in una telefonata con Marzaa.

Caputo, pronto a scendere in campo, ha commentato: “Mi sto già allenando, a fine gennaio sarò uno di voi”. Sarà la prima wild card della TRM Fc per l’edizione italiana della Kings League, che prenderà il via tra fine gennaio e inizio febbraio.

Con oltre 500 presenze e 201 gol tra i professionisti, l’attaccante vanta una carriera di rilievo, avendo vestito le maglie di Bari, Virtus Entella, Sassuolo, Sampdoria, Salernitana, Noicattaro, Siena ed Empoli. Adesso, una nuova sfida lo attende nella Kings League.

COSA È LA KINGS LEAGUE

Kings League: lo spettacolo del calcio del futuro

La Kings League, un format innovativo che unisce sport e intrattenimento, rivoluziona il calcio con regole pensate per garantire partite spettacolari ed emozionanti.

Guidata dalla presidenza di Zlatan Ibrahimović e dalla direzione sportiva di Claudio Marchisio, la competizione vedrà 12 squadre, capitanate dai più noti streamer e creator italiani, sfidarsi per il titolo di campione.

I Tryouts, tenutisi il 9 e 10 novembre, e il Draft del 5 dicembre hanno dato il via al percorso verso il torneo, il cui calcio d’inizio è previsto per il 2025.

