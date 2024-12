Virtus Francavilla, avanza Antonio Rogazzo per la panchina

Ultime ore di casting per la scelta dell’allenatore della Virtus Francavilla. Tra i candidati avanzato le quotazioni di Antonio Rogazzo, profilo molto apprezzato dal direttore sportivo Francesco Montervino e che ha raccolto il gradimento anche del Presidente Antonio Magrì. Perde consistenza l’ipotesi Giovanni Ferraro, col quale pare non sia scoccata la scintilla. Rogazzo dovrebbe giungere a Francavilla Fontana nella giornata di venerdì 27 dicembre per incontrare Magrì. Solo dopo il colloquio si capirà se l’operazione si potrà chiudere o meno. Rogazzo ha già allenato nel girone H di Serie D ad Altamura e Santa Maria Cilento ed è stato a lungo il vice allenatore di Fabio Cannavaro, i due hanno allenato insieme per ben 6 stagioni.

