CANNOLE – Il centro di Cannole si è animato grazie ai sapori, colori e musica della 36^ Festa della Municeddha, in migliaia tra famiglie, giovani e turisti non sono voluti mancare a questo tradizionale appuntamento che vede come protagonista la municeddha al sugo, alla cannolese e arrostita, che sarà possibile degustare fino a sabato 13 agosto.

Un’incredibile esperienza fatta di cibo genuino, musica e tradizioni pensata per tutte le fasce d’età grazie all’impegno della Pro Loco Cercato in collaborazione con la Pro Loco Young che ha aggiunto un tocco d’innovazione portando un Cocktail-bar e dj set.