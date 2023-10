Chiude parco a Lecce dopo tromba d’aria dei giorni scorsi

Dopo la tromba d’aria che ha attraversato il quadrante sud-est della città di Lecce il 24 settembre scorso, il dirigente comunale dell’ufficio Ambiente ha disposto una nuova indagine per verificare le condizioni degli alberi di pino presenti nel parco del Galateo in via Malta. Pertanto l’area verde resterà chiusa al pubblico per cautela, fino al termine dell’indagine, prevista per fine mese, che sarà effettuata da un agronomo specializzato. L’amministrazione comunale ricorda “che il parco è caratterizzato dalla folta presenza di antichi alberi di pino, già sottoposti a interventi colturali di potatura e consolidamento secondo le più recenti e innovative tecniche di cura e conservazione”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp