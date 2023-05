Chiede indietro soldi a parcheggiatore abusivo e lo fa denunciare

Una donna coraggiosa, forse anche stufa di una piaga che a Taranto non si riesce a “curare”, quella dei parcheggiatori abusivi. Succede tutto in piazza Ebalia, in pieno centro cittadino, nella tarda serata di martedì 9 maggio. La signora posteggia dove non è consentito, se ne accorge e mentre si accinge a spostare l’auto, arriva un uomo che la rassicura: “Tranquilla, qui può stare. Un euro, grazie”.

Paga, ma nel frattempo sopraggiunge una pattuglia della Polizia Locale che le intima di spostare il mezzo perché sistemato in maniera irregolare. Obbedisce, e prima di andarsene pretende dal parcheggiatore abusivo la restituzione del suo euro.

Di fronte agli agenti, l’uomo non può rifiutare, ridà la moneta alla donna, viene fermato per accertamenti e denunciato. Di solito, in questi casi scatta il daspo urbano, ma serve a poco visto che chi viene colpito se ne frega tornando sul “luogo del delitto” per continuare a chiedere soldi agli automobilisti, già oberati dal pagamento delle strisce blu per evitare una costosa multa.

I cittadini dovrebbero evitare di alimentare questo fenomeno irregolare, ma, molto spesso, a prendere il sopravvento è la comprensibile paura di ritorsioni: danneggiamenti all’auto o, in alcuni casi, minacce.

